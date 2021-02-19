{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2021

Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий

Канцлер Германии считает, что о разногласиях нужно открыто говорить

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что диалог с США не означает, что в отношениях Берлина с Вашингтоном нет разногласий, но о них, по ее мнению, нужно открыто говорить. Свое мнение она высказала в пятницу, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.

"Важно вместе определить стратегические вызовы. На мой взгляд, повестка ясна", - сказала Меркель. "Это не всегда будет означать схожесть интересов. У нас здесь нет иллюзий, мы должны открыто говорить о разногласиях", - добавила она.

Местные СМИ восприняли слова Меркель как намек на конфликт вокруг реализации проекта "Северный поток - 2". США выступают с резкой критикой строительства газопровода. В пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства "Северного потока - 2".

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода. По информации издания, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2021
В Пентагоне допустили сотрудничество с КНР по представляющим взаимный интерес вопросам
Ранее президент США Джо Байден заявил, что западным государствам и их союзникам следует готовиться к продолжительному и жесткому соперничеству с Китаем и доказывать преимущества своих политических систем
Читать полностью