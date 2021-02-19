Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что диалог с США не означает, что в отношениях Берлина с Вашингтоном нет разногласий, но о них, по ее мнению, нужно открыто говорить. Свое мнение она высказала в пятницу, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.

"Важно вместе определить стратегические вызовы. На мой взгляд, повестка ясна", - сказала Меркель. "Это не всегда будет означать схожесть интересов. У нас здесь нет иллюзий, мы должны открыто говорить о разногласиях", - добавила она.

Местные СМИ восприняли слова Меркель как намек на конфликт вокруг реализации проекта "Северный поток - 2". США выступают с резкой критикой строительства газопровода. В пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства "Северного потока - 2".

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода. По информации издания, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.