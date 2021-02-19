Джонсон заявил о готовности союзников США делить бремя решения главных мировых проблем

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Союзники США в Европе готовы делить с Вашингтоном бремя решения наиболее острых мировых проблем и сопряженные с этим риски. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пессимизм был излишним. Мы выходим из кризиса, и страны, которые мы называем Западом, вновь сотрудничают, объединяя свои силы и знания на благо всех. Как мы видели и слышали, Америка вновь является безоговорочным лидером свободного мира, и крайне важно, чтобы наши американские друзья знали о том, что по другую сторону Атлантики их союзники готовы и имеют возможность разделять бремя и риски, связанные с решением сложнейших мировых проблем", - заявил Джонсон. Глава правительства добавил, что видит решимость стран Группы семи (G7), в которой сейчас председательствует Великобритания, добиться восстановления мировой экономики с упором на инвестиции в так называемые зеленые технологии, а также свести к минимуму риск повторения кризиса, вызванного пандемией, и ошибок, допущенных в борьбе с ней.

"Сегодня лидеры G7 согласились, работая по линии Всемирной организации здравоохранения, изучить возможность заключения Договора о подготовке к пандемиям, в котором будут четко обозначены те действия, которые страны должны будут предпринять, чтобы защитить всех от нового коронавируса. Я намерен объединить моих коллег-лидеров, ученых и международные организации для обеспечения коллективной обороны против нового патогена - так же, как мы объединяемся против военных угроз", - сказал британский премьер, повторив свой тезис о том, что миру необходима глобальная система раннего оповещения об угрозах в сфере здравоохранения и сеть центров, которые будут отслеживать появление новых потенциально опасных патогенов.

"Революция в способах ведения войны"

Джонсон также заявил, что демократические страны должны адаптироваться к обострению политической и торговой конкуренции в мире, а также укреплять сотрудничество в противостоянии традиционным вызовам в сфере безопасности. В этой связи он напомнил о необходимости выполнения членами НАТО их обязательств перед альянсом, подчеркнув, что с 2014 года расходы стран организации на оборону (без учета США) выросли на $190 млрд.

Он сообщил, что Лондон в марте опубликует комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, и напомнил, что в ближайшие четыре года Соединенное Королевство инвестирует в новые вооружения дополнительные £24 млрд ($33,6 млрд). "Это с легкостью превысит наше обязательство в рамках НАТО инвестировать 2% ВВП [на оборонные цели] и сделает наш оборонный бюджет самым большим в Европе и вторым самым большим в НАТО после США", - сказал глава британского кабмина.

"Мы сосредоточим наши инвестиции на новых технологиях, которые произведут революцию в способах ведения войны: искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, направленное энергетическое оружие и многие другие, чтобы мы стояли рядом с нашими союзниками в сдерживании любого противника и в сохранении мира", - пообещал премьер.

Независимая санкционная политика

Затронув тему санкций, британский премьер напомнил, что Лондон, получив после выхода из ЕС возможность самостоятельно действовать в этой сфере, уже применил рестриктивные меры по отношению к Белоруссии, а также в отношении более 50 лиц в России, Мьянме и Зимбабве на основании якобы совершенных нарушений прав человека.

Премьер добавил, что Великобритания ввела ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров.