Верховный суд Кипра решил экстрадировать россиянина, обвиненного в злоупотреблении властью

НИКОСИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Кипра принял в пятницу решение об экстрадиции в РФ российского гражданина, выдачи которого добивается Генеральная прокуратура РФ, и тем самым отменил решение первой судебной инстанции. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство, которое на основании положений национального законодательства, не стало приводить имени фигуранта дела.

В сообщении сказано, что 21 декабря 2018 года россиянин был задержан в международном аэропорту кипрского города Ларнака перед своим вылетом в Дубай, поскольку во время проверки документов выяснилось, что в России он разыскивается по обвинению в злоупотреблении властными полномочиями. После этого окружным судом Ларнаки был выписан ордер на его временный арест.

На основании запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции 31 января 2019 года кипрское министерство юстиции и общественного порядка выдало разрешение на то, чтобы приступить к началу процедуры выдачи ответчика российской стороне. После этого дело было передано в суд, который, с одной стороны, отверг утверждение россиянина о том, что его разыскивали якобы за политические взгляды и что ему якобы угрожает обращение, унижающее человеческое достоинство. С другой стороны, суд первой инстанции отклонил запрос об экстрадиции, заявив, что в представленных доказательствах не указан отчет о тех действиях ответчика, за которые он разыскивается, а также, что его права на справедливое судебное разбирательство уже были нарушены.

Однако Верховный суд пришел к выводу, что доказательства, представленные суду низшей инстанции, на самом деле дают четкое описание событий, которые в случае их доказательства составляют собой преступление. Кроме того, было заявлено, что тот факт, что ответчик не был найден по адресу, который он дал властям, а также то, что он сменил удостоверение личности после дачи свидетельских показаний и спустя несколько месяцев покинул страну, на самом деле никак не означает, что Россия несет ответственность за нарушение его прав.

"Мы считаем, что ответчик не представил доказательств, которые указывают на серьезную вероятность того, что в отношении обвинений, с которыми он столкнется в своей стране, он не будет обладать правом выбирать адвоката или всеми теми правами и гарантиями, которые обеспечивают его основные права на справедливое судебное разбирательство", - цитирует агентство постановление Верховного суда.