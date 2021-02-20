Гендиректор МАГАТЭ обсудит в Иране вопрос ограничения инспекций на ядерных объектах

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправляется в субботу в Тегеран, чтобы обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества с Ираном в сфере верификационной деятельности на его ядерных объектах. Переговоры пройдут на фоне поступившего от Ирана уведомления в эту международную организацию о вступлении в силу с 23 февраля закона, который ограничит объем инспекций в стране.

Иранский постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади сообщил, что гендиректор агентства рассмотрит с Организацией по атомной энергии Ирана пути, как продолжить сотрудничество в новых условиях. В свою очередь в МАГАТЭ заявили о предстоящих попытках поиска взаимоприемлемого решения для будущей инспекционной деятельности. В агентстве также считают, что прекращение реализации отдельных мер в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может серьезно сказаться на мониторинге за ядерной деятельностью в целом.

Проверки сократятся, но не прекратятся

Как объяснил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, проверки МАГАТЭ на ядерных объектах в Иране не прекратятся полностью после 23 февраля, когда в этой республике вступит в силу закон о приостановке временного применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с международным агентством. Говоря о визите Гросси в Тегеран, российский дипломат отметил, что "результаты этих консультаций будут известны к концу дня в воскресенье, но какими бы они ни были, в любом случае важно понимать, что полностью проверки (на ядерных объектах Ирана - прим. ТАСС) не прекратятся, сократится их объем и, видимо, существенно".

Однако Ульянов не исключил, что новые ограничения Ирана в отношении проверок могут продлиться недолго, потому что все зависит от политических усилий, направленных на восстановление полноценного выполнения ядерной сделки. В этом контексте российский постпред назвал позитивными моментами сообщения представителя европейской внешнеполитической службы о готовности организовать встречу действующих участников СВПД и США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году.

Так, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил ранее ТАСС, что Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. Как уточнил представитель Госдепартамента, предложение о проведении неформальной встречи в таком формате высказал в Twitter заместитель генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Ядерная деятельность в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ограничение после 23 февраля доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты не означает конец взаимодействия с агентством. По его словам, Иран не стремится получить ядерное оружие, поэтому не станет высылать инспекторов.

Совет стражей Конституции Ирана 2 декабря 2020 года одобрил принятый Меджлисом (парламентом) законопроект, обязывающий иранское правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент тогда же дал правительству срок до 23 февраля для отказа от выполнения дополнительного протокола (обеспечивает доступ инспекторов на ядерные объекты) с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, такие меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.