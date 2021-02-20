Генсек ООН заявил, что последние шесть лет стали самыми жаркими в истории

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Возвращение США в Парижское соглашение по климату дает надежду на выполнение поставленных в нем задач, хотя изменения климата уже набирают силу и последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу по видеосвязи на специальном мероприятии, посвященном возвращению США в Парижское соглашение по климату. Трансляция выступления велась на сайте ООН.

"Тревожные знаки повсюду. Последние шесть лет с 2015 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Уровень диоксида углерода достиг рекордных значений. Пожары, наводнения и другие стихийные бедствия становятся сильнее по всему миру. Если мы ничего не изменим, то столкнемся с катастрофическим повышением уровня температуры на три градуса", - сказал он.

Гутерриш вновь приветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату, выразив также надежду, что президент Соединенных Штатов Джо Байден выполнит свое обещание и формально подтвердит намерение добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов в США к 2050 году. "Теперь соглашение вновь действует в том виде, какой предполагали его создатели", - добавил генеральный секретарь ООН.

Планы США

Специальный посланник президента США по климату Джон Керри в своем выступлении вновь подтвердил намерение США активно включиться в работу по расширению коалиции стран, взявших на себя обязательства по снижению уровня выброса парниковых газов на апрельском саммите, инициированном Байденом, и на конференции по климату в Глазго в ноябре. Он отметил, что говорит в том числе о России, Китае и Индии. "Все должны принять участие в этой работе. Китай, на долю которого приходится больше всего выбросов парниковых газов, должен быть частью усилий по их сокращению до определенных уровней к 2030 году. Индия должна быть частью этой работы, Россия, Япония, все крупные государства", - сказал Керри.

"Мы возвращаемся в парижское соглашение смиренными, но амбициозными. Смиренными из-за того, что мы потеряли четыре года, когда США не были его частью, а также потому, что знаем, что ни одна страна не сможет справиться с этим вызовом самостоятельно, - добавил спецпредставитель США по климату. - А амбициозными потому что только парижских соглашений для достижения наших целей будет мало".

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.