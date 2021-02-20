В Ереване оппозиция собрала многотысячный митинг

ЕРЕВАН, 20 февраля. /ТАСС/. Многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в субботу после полудня на площади Свободы в центре Еревана. Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на сильный снег, участники демонстрации, организованной оппозиционным "Движением за спасение родины", продолжают прибывать на площадь.

"Мы не требуем банальной смены власти. Пашинян и его команда должны уйти, чтобы наша страна не превратилась в турецкий виллает (губерния - прим. ТАСС). Ситуация очень тяжелая, все граждане, которые понимают всю серьезность ситуации, должны прибыть на площадь Свободы", - заявил один из лидеров оппозиционного движения, экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявляет, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. премьера. Оппозиция же не соглашается на досрочные выборы, если и.о. главы кабмина будет Пашинян.