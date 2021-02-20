Юристу штаба Бабарико Илье Салею продлили домашний арест до 16 апреля

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 апреля. Об этом сообщил в субботу Telegram-канал Бабарико.

"Илья все еще под домашним арестом. 16 февраля истекал срок меры пресечения, но домашний арест продлили до 16 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что в соответствии с этой мерой пресечения Салею запрещено покидать квартиру, а также общаться со всеми, кроме адвокатов, он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.

Салей, являющийся также адвокатом члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии. 10 октября президент республики Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в числе которых был и Салей. Через некоторое время мера пресечения ему была изменена на домашний арест. 17 декабря Генеральная прокуратура Белоруссии продлила на два месяца срок домашнего ареста до 16 февраля 2021 года. Правозащитники признали Салея политзаключенным.

Массовые акции протеста проходили в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов. Власти считают его незаконным.