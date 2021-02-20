Оппозиция завершила митинг у здания правительства Армении

ЕРЕВАН, 20 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое объединяет 17 политических партий и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в субботу вечером завершило митинг у здания правительства Армении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Наша борьба продолжается. Сегодня мы завершаем наш митинг, но в понедельник планируем начать акции неповиновения по всей стране", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.