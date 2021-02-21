Помощник Байдена указал на готовность президента США к переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики, это предложение остается в силе. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS , которое вышло в эфир в воскресенье.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого, - сказал Салливан. - Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе".

"Мы верим, что дипломатия является наилучшем путем. Иран на это пока не ответил, - добавил помощник президента США. - <...> Мяч на стороне Ирана".

В пятницу европейский дипломатический источник на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕС изучает возможность проведения неформальной встречи всех сторон, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, с участием США, чтобы обсудить вопрос реанимации сделки.

В распространенном ранее по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, США и Франции заявлении говорилось, что эти четыре страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. При этом они выразили общий интерес в обеспечении гарантий того, что исламская республика никогда не сможет разработать ядерное оружие. Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках СВПД".

Тегеран настаивает на возвращении Вашингтона к соглашению без предварительных условий, а также на отмене американских санкций.