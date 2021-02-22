Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию в Йемене, Сирии и Венесуэле

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит на открывающейся в понедельник в Женеве 46-й сессии актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Темой дискуссии станет станет также положение в полутора десятках стран, в том числе в Йемене, Сирии, Венесуэле, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, будут представлены доклады верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и Белоруссии.

После трехлетнего перерыва в нынешней сессии в качестве полноправного члена СПЧ участвует Россия, избранная в Совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

Первые три дня сессии по традиции отведены для заявлений на высоком уровне. Ввиду связанных с пандемией коронавируса ограничений на проведение массовых мероприятий дискуссия в женевском Дворце Наций будет проходить в формате телеконференции. Свои взгляды на правозащитные проблемы представят главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций. В списке на 22 февраля - 53 выступающих. Это, в частности, генеральный секретарь ООН, верховный комиссар ООН по правам человека, президенты Узбекистана, Венесуэлы, Афганистана и Польши, главы МИД Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Германии и Сирии. Выступление главы МИД России Сергея Лаврова запланировано на 24 февраля.

Взаимоуважительный диалог

Россия рассматривает СПЧ "в качестве ключевого органа в рамках системы ООН, деятельность которого призвана способствовать налаживанию взаимоуважительного конструктивного сотрудничества государств в правозащитной сфере", сообщили корр. ТАСС в делегации РФ. В ходе сессии российская делегация будет "продолжать линию на честный, взаимоуважительный диалог по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня". Москва считает неприемлемым использование проблематики прав человека для оказания давления и сведения политических счетов, продвижения спорных концепций, вносящих раскол в международное сообщество. Российская делегация "выступает принципиально против практики политизированного рассмотрения органами системы ООН правозащитной ситуации в том или ином государстве".

Россия исходит из того, что "именно государства несут основную ответственность за соблюдение прав человека на своей территории". В свою очередь мировое сообщество и международные организации "могут оказывать им в этом содействие, в том числе в плане технической помощи и создания необходимого потенциала". Такое содействие "должно осуществляться по просьбе заинтересованных стран".

Совет ООН по правам человека

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

46-я сессия СПЧ продлится до 23 марта.