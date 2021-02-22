В МАГАТЭ заявили, что сделка с Ираном должна подготовить почву для других консультаций

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Техническое понимание между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о будущем мониторинге за иранскими ядерными объектами должно стабилизировать расшатанную ситуацию, чтобы можно было организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Моя надежда, надежда МАГАТЭ, была в том, чтобы суметь стабилизировать ситуацию, которая была очень нестабильной. Я надеюсь, что данное техническое понимание это позволит. Чтобы могли состояться другие политические консультации на других уровнях. Очень важно, что мы можем избежать ситуации, при которой мы в практическом плане работали бы вслепую", - отметил Гросси, выступая перед журналистами после прилета в Вену.

Как объяснил гендиректор МАГАТЭ, новый иранский закон о приостановке применения дополнительного протокола с агентством и сокращении объема инспекций будет исполнен. "Это значит, что дополнительный протокол, к моему сожалению, будет приостановлен", - сказал Гросси и добавил, что это обозначает уменьшение объема доступа к ядерным объектам.

Однако число инспекторов МАГАТЭ в Иране не изменится. "Изменится тип деятельности и объем других вещей, но не это [число инспекторов]", - подчеркнул Гросси, говоря о том, изменится ли число инспекторов МАГАТЭ в этой стране. По его словам, новая временная техническая договоренность при этом не позволит проводить верификацию в прежнем объеме, но она будет происходить удовлетворительным образом.

Согласно совместному заявлению Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и МАГАТЭ, с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством, и с целью продолжения верификационной деятельности и мониторинга стороны договорились, что Иран продолжит полностью и без ограничений выполнять Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, как и раньше. Кроме того, ОАЭИ и МАГАТЭ договорились о временном двустороннем техническом взаимопонимании о продолжении деятельности по верификации и мониторингу сроком до 3 месяцев.

Гендиректор МАГАТЭ посетил Иран с визитом 20-21 февраля для обсуждения верификационной деятельности на его ядерных объектах в связи с вступлением в силу с 23 февраля нового иранского закона, который предусматривает сокращение объема инспекций МАГАТЭ.