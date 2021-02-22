США продолжат оказывать давление на причастных к разгону демонстраций в Мьянме

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат решительно действовать против тех, кто причастен к разгону демонстраций в Мьянме. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье вечером записи госсекретаря Энтони Блинкена в Twitter.

"США продолжат решительно действовать в отношении тех, кто совершает насилие против людей в Бирме (в Мьянме - прим. ТАСС), требующих восстановления демократически избранного управления. Мы вместе с народом Бирмы", - сказал Блинкен.

По информации СМИ Мьянмы, в субботу во время разгона демонстрации в стране два человека погибли, шестеро получили ранения. По данным информационного портала "Мьянмар нау", полиция и военные применили боевые и резиновые пули.

Президент США Джо Байден объявил 10 февраля о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также о блокировке для них доступа к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере 1 млрд долларов.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.