Трое участников протестов в Белоруссии получили от шести до восьми лет заключения

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил двух участников массовых беспорядков, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии, к шести и восьми годам лишения свободы, еще один участник в связи с несовершеннолетием получил шесть лет исправительной колонии. Об этом сообщил в понедельник сайт не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, Леониду Ковалеву присудили шесть лет лишения свободы, Дмитрию Корнееву - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несовершеннолетнему Никите Золотореву суд назначил шесть лет исправительной колонии.

По данным следствия, обвиняемые в участии в массовых беспорядках незаконно изготовили "коктейли Молотова" и 10 августа во время несанкционированной акции бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону военнослужащих внутренних войск.

Приговор районного суда может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования по республике прокатились массовые акции протеста, в первые дни они вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.