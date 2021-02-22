Глава МИД Румынии призвал к пересмотру отношений между ЕС и Россией после визита Борреля

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюзу следует пересмотреть отношения с Россией после визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД Румынии Богдан Ауреску по прибытии на заседание министров иностранных дел стран - участниц ЕС в Брюсселе.

"Этот визит представляет для нас своего рода перекресток, поворотный пункт, - заявил он. - Ясно, что мы должны пересмотреть наши отношения [с Россией] в контексте этого визита".

Ауреску также сказал, что значительное большинство глав МИД стран ЕС поддерживают принятие новых санкций в отношении России.

"ЕС следует укреплять поддержку гражданскому обществу России и российскому обществу в целом", - полагает румынский министр.

"Евросоюзу нужна дискуссия о более стратегическом подходе к России, - подчеркнул Ауреску. - У ЕС есть пять руководящих принципов, принятых в 2016 году, которые представляют собой минимальную основу для отношений с Россией, но их недостаточно. Нужно найти время для дискуссии о принятии стратегии ЕС в отношениях с Россией".