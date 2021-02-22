МИД Китая приветствовал договоренность между Ираном и МАГАТЭ

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая приветствует договоренность между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о продолжении проверок иранских ядерных объектов. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Китай приветствует и ценит это событие. Мы надеемся, что обе стороны продолжат работу в том же направлении и будут выполнять условия достигнутого консенсуса. Мы также призываем соответствующие стороны сыграть конструктивную роль в этом процессе", - сказал он.

"Уверены, что возвращение США к СВПД [Совместному всеобъемлющему плану действий] является единственным верным путем к выходу из тупика", - добавил дипломат. Он также призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации, чтобы "сохранить пространство для дипломатических усилий".

Согласно совместному заявлению Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и МАГАТЭ, с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, и с целью продолжения верификационной деятельности и мониторинга стороны договорились, что Иран продолжит полностью и без ограничений выполнять Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, как и раньше. Кроме того, ОАЭИ и МАГАТЭ договорились о временном двустороннем техническом взаимопонимании о продолжении деятельности по верификации и мониторингу сроком до трех месяцев.

Гендиректор МАГАТЭ посетил Иран с визитом 20-21 февраля для обсуждения верификационной деятельности на его ядерных объектах в связи с вступлением в силу с 23 февраля нового иранского закона, который предусматривает сокращение количества инспекций МАГАТЭ.