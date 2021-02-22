Литва разрешила въезд почти 800 гражданам Белоруссии по гуманитарным целям

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 800 граждан Белоруссии - 798 человек - получили с начала в августе 2020 года политического кризиса в своей стране разрешение на прибытие в Литву, за которым они обратились, воспользовавшись правом гуманитарного исключения, установленным правительством балтийской республики. Об этом в понедельник сообщило МВД Литвы.

"Хоть это число и невелико, мы по-прежнему получаем от жителей Белоруссии просьбы прибыть в Литву, где они чувствуют себя в безопасности", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

По данным МВД, 371 гражданин Белоруссии воспользовался с августа 2020 года возможностью такого въезда в Литву. Литовские власти также получили 103 просьбы о предоставлении убежища. На начало января было получено 779 заявлений о праве въезда по гуманитарным целям.

Согласно постановлению кабмина, с учетом выводов специальной рабочей группы о положении в Белоруссии жителям этой страны, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МИД может предоставляться право въезда в Литву с особыми, как отмечалось в решении, гуманитарными политическими целями. Такие разрешения выдаются пострадавшим от репрессий, преследуемым режимом гражданам Белоруссии, активным представителям оппозиции. Обратившийся за разрешением должен представить информацию, подтверждающую вышеперечисленные обстоятельства.