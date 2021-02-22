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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили о пресечении ВМС "подозрительной активности" у побережья Газы

По данным газеты The Jerusalem Post, ранее палестинские источники проинформировали, что израильский военный корабль дважды выстрелил в сторону рыболовецкого судна у побережья сектора

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. ВМС Израиля пресекли в понедельник в Средиземном море у побережья сектора Газа "подозрительную активность", которая "представляла потенциальную угрозу" для израильских военных кораблей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня военно-морские силы Армии обороны Израиля заметили подозрительную активность в морской зоне у берегов сектора Газа, которая представляла потенциальную угрозу для кораблей ВМС Израиля. Военные идентифицировали угрозу и предотвратили ее", - говорится в сообщении. "Армия обороны Израиля продолжит противодействовать любым угрозам в морской зоне [у берегов сектора Газа]", - добавили военные.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, ранее палестинские источники проинформировали, что израильский военный корабль дважды выстрелил в сторону рыболовецкого судна у побережья сектора.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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