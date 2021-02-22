Глава МИД Австрии считает, что не в интересах России разрывать отношения с ЕС

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейский союз не должен говорить с Россией только языком санкций, надо поддерживать диалог во многих областях. Как заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, не в интересах России полностью разрывать отношения с ЕС.

Министр считает, что обращение с Алексеем Навальным в России бросает тень на ее отношения с Евросоюзом. К этому относится также обращение с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, добавил он. При этом из-за дела вокруг Навального министр ожидает от ЕС одобрения точечных санкций против представителей аппарата полиции и юстиции России.

"Но нельзя говорить с Россией только языком санкций. Это важный партнер для нас. Необходимы разные уровни, мы должны поддерживать каналы диалога в дальнейшем", - сказал министр в интервью австрийской радиостанции O-1.

Не в интересах России

Министр убежден, что не в интересах России обрывать отношения с Евросоюзом. "Я думаю, что это абсолютно не в интересах Москвы. Европейский союз - торговый партнер номер один. Большинство шенгенских виз выдается в Москве, Россия также остается страной, которая больше всего принимает участие в программе "Эразмус плюс" (программа студенческих обменов). Так что это было бы полностью не в российских интересах", - подчеркнул Шалленберг.

"Думаю, что мой коллега [глава МИД РФ] Сергей Лавров скорее подразумевал сценарий, при котором могут быть приняты широкие экономические санкции, но это сейчас не обсуждается. Мы говорим только о точечных санкциях", - сказал Шалленберг.

Поддерживать диалог

Глава МИД Австрии добавил, что ЕС с Москвой надо поддерживать как диалог в нужных областях, так и указывать на грани в других сферах. Министр в связи с этим подчеркнул, что в отношениях с Россией ЕС не следует говорить о таком понятии, как применение оружия давления.

"В отношениях с Россией я бы не хотел говорить о понятии "оружие", но, конечно, у нас есть пункты давления. И когда нам говорят, что санкции безобидны, но ведь даже сама реакция Москвы демонстрирует, что они вполне ощутимы, а также точечные блокировки счетов, запреты виз для отдельных представителей аппаратов юстиции и полиции. То есть у нас, разумеется, есть инструменты", - сказал Шалленберг.

"Но мы не хотим доводить до крайности. Россия нам нужна во многих случаях: от климатической политики и энергетической политики, где мы работаем с доверием, до вопроса Ирана нам также нужна Россия", - резюмировал Шалленберг.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.