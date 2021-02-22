В 2021 году в адрес белорусских правоохранителей поступило более 20 угроз

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Более 20 угроз и около 130 фактов оскорблений в адрес сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей зафиксировано в этом году главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) МВД республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"В ГУСБ МВД сообщили, что с начала года в адрес сотрудников милиции, военнослужащих внутренних войск и их родных поступило 24 угрозы, зафиксировано 130 фактов оскорблений, 23 факта клеветы. Работа по установлению причастных к таким фактам лиц продолжается", - отмечается в сообщении официального представителя ведомства.

За пять месяцев после состоявшихся 9 августа минувшего года президентских выборов в Белоруссии возбуждено 332 уголовных дела о клевете и разглашении персональных данных сотрудников силовых структур. За это время в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тыс. случаев разглашений персональных данных. К административной ответственности привлечены 127 человек.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования по республике прокатились массовые акции протеста, в первые дни они вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.