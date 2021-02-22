Глава МИД Великобритании призвал Совет ООН по правам человека дать оценку действиям России

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал ООН отреагировать на действия России в правозащитной сфере. Об этом глава Форин оффиса заявил, выступая в понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы призываем других членов Совета рассмотреть, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в области прав человека и ценностям, к которым мы все стремимся и которые мы обязались отстаивать", - заявил Рааб, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным. При этом он добавил, что власти "должны уважать права человека, включая право на свободу слова, право на справедливый суд и свободу от пыток". Помимо этого, Рааб подверг критике принятые прошлым летом поправки к Конституции России и изменения в российском законодательстве.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

Рааб о Белоруссии

Коснувшись ситуации в Белоруссии, британский министр назвал состоявшиеся в прошлом году в стране выборы сфальсифицированными, отметив, что вместе с "жестоким подавлением [президентом] Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в области прав человека".

По его мнению, СПЧ "обязан продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека". "Великобритания продолжит поддерживать инициативы по сохранению темы Белоруссии в повестке дня так долго, как это будет необходимо, пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами", - пообещал Рааб.

О правах уйгуров

Отдельная часть выступления министра была посвящена положению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров. "Ситуация в Синьцзяне находится за пределами дозволенного. Грубые нарушения, о которых сообщается, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин, чрезмерны и крайне распространены. Масштаб нарушений можно назвать промышленным, - сказал министр. - Механизмы ООН должны отреагировать. Верховному комиссару ООН по правам человека или еще одному независимому эксперту по установлению фактов должен, повторяю, должен быть обеспечен срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян".

Он также обратил внимание на "систематические нарушения прав человека в Гонконге", в качестве примера приведя недавно принятый закон о национальной безопасности. Кроме того, Рааб призвал местные власти провести конкурентные выборы с участием оппозиционных кандидатов. По словам министра, "тревожной остается ситуация и в Тибете, куда по-прежнему ограничен доступ" иностранным делегациям.

Переворот в Мьянме

Что касается ситуации в Мьянме, то дипломат заявил о том, что обстановка в стране "становится все хуже". "Нарушения и злоупотребления хорошо задокументированы, включая произвольные задержания и драконовские ограничения свободы выражения мнений. Этот кризис представляет собой повышенную опасность для народности рохинджа и других этнических меньшинств", - уверены в Лондоне.

"Военные должны отойти в сторону. Гражданские лидеры должны быть освобождены, а демократические желания народа Мьянмы нужно принимать в расчет", - сказал министр. Он добавил, что по этой причине на нынешней сессии СПЧ ООН Великобритания вновь станет соавтором резолюции о продлении мандата спецдокладчика по Мьянме.

О сессии СПЧ

Очередная сессия Совета ООН по правам человека проходит с 22 февраля по 23 марта. Темами дискуссии станут соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов, а также положение в полутора десятках стран, в том числе в Йемене, Сирии, Венесуэле, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, будут представлены доклады верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и Белоруссии.

Великобритания на нынешней сессии является инициатором принятия ряда резолюций, в том числе по Шри-Ланке, Сирии и Южному Судану.