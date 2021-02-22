Власти Грузии отказались от переговоров с оппозицией по досрочным выборам в парламент

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии категорически отказываются от переговоров с оппозицией на тему проведения досрочных парламентских выборов в стране. Об этом в понедельник заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили в парламенте при обсуждении вопроса выражения доверия новому правительству.

"Мы объявляем категорический отказ от любых переговоров на тему [досрочных выборов]. Этот вопрос закрыт, и он не рассматривается", - сказал Гарибашвили.

Будущий глава правительства также отметил, что он готов вести переговоры с любой оппозиционной партией, кроме партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. "Если оппозиционные силы смогут избавится от влияния Саакашвили, то мы это только приветствуем и готовы к конструктивному сотрудничеству", - заключил он.

Парламентские выборы в Грузии прошли в два тура - 31 октября и 21 ноября 2020 года. По данным ЦИК, правящая партия набрала 48,22%, получив 90 мандатов в 150-местном парламенте. Остальные 60 мандатов достались восьми оппозиционным силам, большинство из которых отказывается признавать итоги голосования и не хотят работать в парламенте, требуя досрочных выборов.

Парламент Грузии 17 февраля принял постановление о создании временной следственной комиссии, которая должна изучить прошедшие осенью 2020 года парламентские выборы на предмет фальсификации. Идея создания комиссии принадлежит председателю правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклию Кобахидзе. Он еще в декабре 2020 года заявил, что в случае, если комиссии удастся выявить погрешность в окончательных результатах ЦИК хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты", он готов уйти из политики и назначить досрочные выборы.