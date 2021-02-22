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США намерены требовать большей прозрачности относительно программ разработки оружия КНР

США будут требовать большей прозрачности относительно программ разработки оружия КНР - Блинкен.

В США назвали дипломатию лучшим способом не допустить получение Ираном ядерного оружия
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