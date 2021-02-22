Нидерланды намерены продлить комендантский час до 23 марта

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Нидерланды намерены продлить действие комендантского часа еще на три недели после 2 марта. Об этом сообщила в понедельник газета De Volkskrant со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, комендантский час будет продлен в обмен на некоторые послабления. "Практически наверняка откроются средние школы, хотя и не на пять дней в неделю, - утверждает газета. - Кроме того, власти могут разрешить вернуться к работе специалистам так называемых контактных профессий - парикмахерам, массажистам, сотрудникам салонов красоты, инструкторам по вождению".

Для продления комендантского часа правительству требуется заручиться поддержкой парламента, однако, как ожидается, это не будет серьезной проблемой, поскольку несколькими днями ранее главный законодательный орган страны заявил о своей поддержке данной меры. Однако голландские власти считают, что могут сделать небольшие послабления. Исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте уже неоднократно заявлял, что возобновление занятий в средних школах является приоритетом при стабилизации обстановки с распространением коронавируса. Однако каким образом данная идея будет воплощена в жизнь, пока остается непонятным. Вероятно, что ученики смогут физически посещать занятия один или два дня в неделю, тогда как остальной образовательный процесс будет по-прежнему организован онлайн.

Что касается контактных профессий, то здесь, если будет принято положительное решение, вступят в силу прежние правила: прием будет осуществляться по записи и только при отсутствия у клиентов симптомов коронавируса. Пресс-конференция премьер-министра, на которой будет объявлен план действий после 2 марта, запланирована на вторник, 23 февраля.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 15,2 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.

В рамках послаблений с 8 февраля в стране возобновилась работа детских садов и начальных школ. Вместе с тем власти считают необходимым подходить к отмене мер очень осторожно, чтобы предотвратить распространение более заразного британского штамма. Эти опасения имеют под собой основания: в последнюю неделю в стране вновь зафиксирован рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения.