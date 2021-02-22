Власти ДР Конго пообещали сделать все, чтобы найти убийц итальянского посла

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сделают все, чтобы найти убийц итальянского посла Луки Аттаназио, чей автомобиль в составе группы ООН попал в засаду в понедельник на востоке страны. Об этом заявила министр иностранных дел ДР Конго Мари Тумба Нзеза.

"Правительство не пожалеет сил для того, чтобы найти тех лиц, которые стоят за злодейским убийством, унесшим жизни трех человек", - цитирует министра конголезский новостной портал Actualite.

Посол Италии в ДР Конго Лука Аттаназио был смертельно ранен в районе города Гома в провинции Северное Киву. Атака была совершена на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН. Две машины попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников. Нападавшими были убиты сотрудник подразделения охраны посольства и водитель автомобиля, в котором находился посол. На помощь колонне пришли подразделение правительственных сил ДР Конго и сотрудники службы безопасности расположенного вблизи заповедника Вирунга.

Получивший тяжелые ранения Лука Аттаназио был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где умер. Он возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года. Пока власти ДР Конго не объявили, кого они подозревают в совершенном нападении.