В Ереване оппозиция проводит шествие с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое объединяет 17 армянских политических партий, в понедельник вечером проводит шествие неповиновения, которое стартовало с проспекта Комитаса в столице республики. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в акции участвуют несколько тысяч человек, они скандируют лозунги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"У нас есть четкий план, как добиться отставки этой власти, и мы, шаг за шагом, выполняем этот план. Никол Пашинян и это правительство зла должны уйти", - заявил журналистам представитель движения, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В настоящий момент участники шествия перекрыли часть проспекта Комитас и направляются в центр Еревана. Безопасность шествия и общественный порядок обеспечивают сотни полицейских.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.