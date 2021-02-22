Кулеба упрекнул ЕС в подготовке санкций против России по делу Навального, а не Крыма

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Евросоюз в том, что он готовит новые санкции за нарушения прав человека в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным и при этом не вводит ограничений за нарушения в Крыму. Об этом министр заявил в интервью на телеканале "Прямой".

"Для наших европейских партнеров кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем повторение постоянных репрессий против крымских татар в Крыму... Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применяется не относительно репрессий в Крыму, а в контексте протестов в самой РФ", - отметил Кулеба. Он добавил, что в ЕС "очень много фактов и обращений Украины с просьбой задействовать этот механизм, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в Крыму".

При этом глава МИД Украины высказал мнение, что "впервые применить этот механизм (нарушений Россией прав человека) нужно было в отношении оккупированного Крыма". "Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами об этом спрашиваю. Но тем не менее, они решили все-таки начать с российского кейса", - добавил Кулеба.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.