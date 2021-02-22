Дипломаты стран ЕС, Великобритании и США посетили офис правозащитного центра в Минске

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Представители дипломатического корпуса стран Евросоюза, Великобритании и США посетили офис лишенного аккредитации правозащитного центра (ПЦ) "Весна" в Минске, в котором недавно прошел обыск. Об этом сообщает представительство ЕС в Белоруссии в понедельник.

"Дипломаты ЕС, Великобритании, США посетили офис ПЦ "Весна". На прошлой неделе в квартирах и офисах многих правозащитников сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски", - сказано в сообщении. Там также отмечается, что четверо правозащитников центра задержаны по уголовным делам, еще один отбывает 12 суток административного ареста.

Ранее представительство Евросоюза в Белоруссии, а также послы стран ЕС, США, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением по поводу преследования правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов, призвав прекратить давление гражданское общество.

16 февраля прошли многочисленные обыски у правозащитников, журналистов и членов независимого профсоюза. Следственный комитет заявил, что процессуальные действия проходили с целью установления обстоятельств финансирования протестных акций.