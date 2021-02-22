Оппозиция заблокировала улицы рядом с центральной площадью Еревана

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Участники шествия армянского оппозиционного "Движения за спасение родины", требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали все улицы рядом с площадью Франции в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Все подступы к площади перекрыты. Мы хотим спасти нашу страну и наш народ. Мы вместе победим и создадим страну, о которой мы мечтали", - заявил лидер движения Вазген Манукян.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.