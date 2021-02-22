Верховный суд США не стал препятствовать передаче налоговых деклараций Трампа прокурору

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил ходатайство бывшего американского президента Дональда Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в электронной базе суда.

"Ходатайство о приостановке производства по делу <...> отклонено", - говорится в документе. Таким образом Верховный суд поддержал решение апелляционного суда второго округа США, который в октябре прошлого года не стал мешать передаче налоговых деклараций Трампа прокурору американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрусу Вэнсу. Адвокаты Трампа настаивали на том, что прокурор пытается получить сведения о налоговых отчислениях экс-президента США "со злым умыслом или с целью преследования".

Агентство Associated Press подчеркивает, что, заручившись решением Верховного суда, Вэнс сможет беспрепятственно получить налоговые декларации Трампа. При этом отмечается, что, согласно американскому законодательству, эти документы не могут быть опубликованы в открытом доступе. "Работа продолжается", - приводит агентство заявление Вэнса, распространенное им в понедельник в связи с вердиктом суда.

Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Экс-президент США ранее предпринял целый ряд попыток прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

Демократы требуют раскрытия деклараций

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. Он, в частности, заявляет, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.