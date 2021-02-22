Посольство ФРГ пытается получить консульский доступ к политологу Воронину

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство ФРГ в Москве в курсе ареста политолога Демури Воронина и сейчас занято вопросом получения консульского доступа к нему. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в МИД Германии.

"Посольство в курсе ситуации. Оно находится в контакте с адвокатом и старается получить консульский доступ [к Воронину]", - сообщил источник.

Гражданин ФРГ и России Демури Воронин был задержан 14 февраля в одной из столичных гостиниц и арестован на следующий день Лефортовским судом до 13 апреля, свой арест он не стал обжаловать. Ему инкриминируется статья 275 УК РФ ("Государственная измена"). Воронину грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей. Он содержится в СИЗО "Лефортово", где находится в настоящее время на карантине.

Воронин - бизнесмен, состоящий в Германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг. По данным источника ТАСС, политолог мог быть связан со спецслужбами Германии.