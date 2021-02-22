В США призвали Россию и Сирию выполнять обязательства по химоружию

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация призывает правительства России и Сирии выполнять свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. С таким заявлением выступил в понедельник на заседании Конференции по разоружению в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он охарактеризовал упомянутую конвенцию как "образец поддающихся проверке соглашений по контролю над вооружениями и разоружению". Однако в настоящее время эта конвенция находится под угрозой по вине Сирии и России, считает глава внешнеполитического ведомства США.

"Сирия неоднократно применяла химические вооружения против своего народа и не сотрудничала с Организацией по запрещению химического оружия, чтобы в полной мере отчитаться о своей программе производства химического оружия и ликвидировать ее проверяемым образом". Россия, по его мнению, оказывала Сирии дипломатическое и военное содействие, применяла химические вооружения в отношении, к примеру, лидера оппозиции Алексея Навального прошлым летом, а также в отношении бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, утверждал Блинкен.

По его словам, правительство США осуждает "такие действия и призывает Россию и Сирию выполнять обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия". "Безнаказанности быть не может. Мы должны сохранить международное право, направленное против применения химического оружия. В противном случае мы рискуем нормализовать его применение", - добавил глава американской дипломатии.