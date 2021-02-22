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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В Белом доме заявили, что США открыты для переговоров с Ираном

При этом Вашингтон не готов делать какие-либо дополнительные шаги и выполнять требования Тегерана

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Новая вашингтонская администрация открыта для переговоров с Тегераном, но не готова делать дополнительные шаги в преддверии таких возможных контактов и выполнять какие-либо требования Ирана. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что правительство США уже сигнализировало ранее о своей "открытости для дипломатии" с исламской республикой. "Мы не посылали сигналов о том, что готовы сделать дополнительные шаги в преддверии этого. Что мы готовы сделать, так это сесть за стол и провести дипломатические переговоры", - отметила официальный представитель американского президента.

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