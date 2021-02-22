Глава МИД Франции назвал тревожной ситуацию вокруг иранского ядерного досье

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств назвал тревожной ситуацию вокруг иранского ядерного досье. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД республики.

"Жан-Ив Ле Дриан принял участие в сегодняшнем заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, - отметили на набережной Орсе. - По вопросам, связанным с иранским ядерным досье, министр подчеркнул, что текущая ситуация вызывает обеспокоенность". Он также представил своим коллегам результаты состоявшихся в Париже 18 февраля переговоров глав МИД "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании) и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как говорилось в совместном заявлении, распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и США, эти четыре страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. При этом они выразили стремление не допустить разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках СВПД" (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе).

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь нынешний глава Белого дома Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку. Однако пока новая администрация США не спешит делать никаких практических шагов в этом направлении.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.