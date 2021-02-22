В ДРК заявили, что за убийством посла Италии стоит руандийская повстанческая группировка

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Нападение на автомобили ООН на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в понедельник, в результате которого был убит посол Италии в ДРК Лука Аттаназио, совершено членами экстремистской повстанческой группировки "Демократические силы за освобождение Руанды" (FDLR). Об этом сообщило министерство внутренних дел и безопасности ДРК.

"Две машины Всемирной продовольственной программы ООН стали объектами вооруженной атаки со стороны боевиков из "Демократических сил за освобождение Руанды", - цитирует заявление министерства конголезский новостной портал Actualite. - Посол Лука Аттаназио получил огнестрельное ранение в область живота, он был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК в городе Гома, где через несколько часов умер".

Портал сообщает, что в результате нападения были убиты сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Лаковаччи и водитель - гражданин ДРК Мустафа Миламбо. Боевики также похитили четверых человек, находившихся в автомобилях ООН. Позднее армейское подразделение обнаружило одного из них. О судьбе остальных информации пока нет.

Нападение на два автомобиля, в которых находились семь человек, было совершено на территории заповедника Вирунга. Колонна направлялась в район Рутшуру для посещения местной школы, где должна была состояться презентация проекта строительства столовой. Машины попали в засаду, которую устроили боевики с целью захвата заложников, отмечает портал.

Группировка "Демократические силы за освобождение Руанды" была создана в 2000 году на территории ДРК лицами, участвовавшими в Руанде в геноциде против народности тутси. Она объединила разрозненные отряды в целях свержения нынешнего правительства Руанды и создания нового режима. Вооруженные силы ДРК ведут борьбу с боевиками группировки, которые занимаются грабежами местного населения и контролируют нелегальную добычу золота в районах на границе с Руандой.