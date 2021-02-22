США предложили внести лидеров группировки "Аш-Шабаб" в санкционный список ООН

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили добавить трех представителей руководства террористической группировки "Аш-Шабаб", действующей в Сомали и других странах Африки, в санкционный список ООН. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричард Миллс на заседании Совета Безопасности по ситуации в Сомали.

"Сегодня мы совместно с федеральным правительством Сомали предлагаем внести в санкционный список ООН трех лидеров "Аш-Шабаб" - Абукара Али Адана, Маалима Аймана и Махада Карате", - сказал он.

Как отметил ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон, атаки "Аш-Шабаб" в Сомали, в том числе с использованием смертников, достигли пика в начале 2021 года. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза также указала, что "Аш-Шабаб" пользуется политическим кризисом для активизации своей деятельности, и подчеркнула необходимость продолжать борьбу с ними.