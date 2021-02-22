Ле Дриан в ходе Совета ЕС отметил необходимость сохранения каналов диалога с Россией

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на заседании Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств отметил необходимость сохранения каналов диалога с Россией. Об этом в понедельник сообщили в МИД Франции.

"По ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального министр высказался за то, чтобы Евросоюз выработал твердый и единый ответ, приняв во внимание как поддержку гражданского общества, так и необходимость сохранить каналы диалога с Россией", - подчеркнули в министерстве.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе сообщил о принятом политическом решении ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Алексею Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках механизма по нарушению прав человека.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.