В Испании заявили, что разногласия между РФ и ЕС не означают, что нужно "сжигать мосты"

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Разногласия в отношениях между Россией и Евросоюзом не означают, что следует "сжигать все мосты" между Москвой и Брюсселем. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая по итогам встречи Совета ЕС на уровне глав МИД.

По ее словам, "наличие разногласий с таким соседом, как Россия, не означает, что нужно сжигать все мосты и [прекратить] всякий диалог с этим соседом". "Мы говорили о трех ключевых словах, чтобы описать наши отношения с Россией, - уточнила она. - Во-первых, [необходимость] реагировать на ухудшение того, каким, как мы понимаем, должно быть правовое государство". "Во-вторых, сдерживать российские попытки разделить ЕС, - утверждала Гонсалес Лая. - Я считаю, что послание по завершении этого совета - послание единства".

"В-третьих, также важно слово "сотрудничать", понимая, что у нас также должно быть пространство для работы с Россией, - добавила глава МИД Испании. - Это своего рода рамки, скажем так, в которых мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались".

Что касается решения ввести новые санкции против России, Гонсалес Лая отметила, что еще предстоит определить лиц, которые войдут в список. "Когда мы их примем, это будут не только санкции против граждан России, также [в списке санкций] будут граждане и других стран, где, как считает ЕС, нарушаются права человека", - утверждала она.