В Мьянме снова ограничен доступ в интернет

ТАСС, 22 февраля. Доступ в интернет вновь был ограничен в Мьянме на фоне протестов против военного переворота, произошедшего в стране в начале февраля. Об этом сообщила международная мониторинговая некоммерческая организации NetBlocks.

"Подтверждена информация об отключении интернета в Мьянме девятый вечер подряд из-за роста посещаемости протестов против переворота", - говорится в публикации на официальной странице организации в Twitter.

По данным NetBlocks, уровень доступа к сети упал на 14% от обычного уровня с 01:00 ночи вторника по местному времени (21:30 понедельника по мск).