Флаги в США будут приспущены на пять дней в память о жертвах коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен подписать распоряжение о том, чтобы на пять дней приспустить флаги над американскими правительственными зданиями в память о 500 тыс. умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден <...> распорядится на следующие пять дней приспустить флаги на федеральных зданиях", - сказала она.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 499 309 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.