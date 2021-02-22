Госдеп считает, что Китай перекладывает на США вину за деградацию отношений

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил в понедельник на брифинге с утверждением, что Китай перекладывает на Вашингтон вину за деградацию двусторонних отношений. Прайса попросили прокомментировать заявления главы китайского МИД Ван И о крайне низком уровне диалога. В ответ сотрудник американского ведомства перечислил набор обвинений США в адрес КНР.

"Я считаю, что комментарии главы МИД Китая отражают продолжение линии Пекина по перекладыванию вины за его хищнические экономические практики, отсутствие транспарентности, неуважение к международным договоренностям и преследования универсальных прав человека", - сказал он. Прайс вновь заявил, что США "продолжат выступать" за соблюдение прав человека в Китае.

Администрация США при этом будет рассматривать отношения с Китаем "через призму позиции силы". "Мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в мире", - добавил он.

По словам Прайса, Вашингтон ведет "регулярный диалог по вопросам вызовов безопасности и технологическим вызовам, исходящим со стороны Китая". "Нам надо противостоять этому сообща. Хищнические практики, инструменты, которые Китай использует, <...> - это технологический авторитаризм", - утверждал сотрудник Госдепа.

Как заявил ранее в понедельник Ван И, отношения Пекина и Вашингтона деградировали до самого низкого уровня по вине предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом. По его словам, двум странам предстоит сделать ряд шагов для исправления ситуации и нормализации связей. Ван И призвал "разрушить стены ошибочных представлений, чтобы расчистить путь к знанию и пониманию Китая". По словам министра, президенту США Джо Байдену и его окружению необходимо отказаться от необоснованных подозрений в отношении Китая и предпринять усилия для демонстрации доброй воли.