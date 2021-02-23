СМИ: Трюдо и Байден обсудят решение проблемы задержанных в Китае канадцев

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден в ходе виртуальной встречи во вторник обсудят варианты решения проблемы задержанных в Китае канадских граждан. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По данным его источника в канадском правительстве, лидеры намерены обсудить возможность скорейшего освобождения канадцев. "Это наш приоритет", - подчеркнул источник. Кроме того, Трюдо и Байден намерены тщательно обсудить канадско-американские отношения, а по итогам встречи опубликовать так называемую дорожную карту по реализации совместных приоритетных вопросов, в частности, в сфере торговли и в области борьбы с изменениями климата.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании Майкла Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадца обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава считает их задержание незаконным.