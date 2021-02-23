Сотрудникам "Пресс-клуб Беларусь" продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудникам "Пресс-клуба Беларусь", арестованным по делу о нарушении налогового законодательства, продлили срок ареста еще на два месяца - до 23 апреля. Об этом сообщили во вторник в Белорусской ассоциации журналистов.

"Фигурантам дела "Пресс-клуба" на два месяца продлили срок содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проходят основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, оператор Петр Слуцкий, а также участник Координационного совета белорусской оппозиции и экс-журналистка "Белтелерадиокомпании" Ксения Луцкина, сотрудничавшая с "Пресс-клубом".

22 декабря у них дома и в журналистской организации "Пресс-клуб Беларусь" сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии провели обыски в рамках дела о нарушении налогового законодательства. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.