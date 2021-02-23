Военная разведка ФРГ выявила 477 проявлений правого экстремизма в Бундесвере в 2020 году

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Военная контрразведка ФРГ выявила в прошлом году в Бундесвере (вооруженные силы страны) 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма, что на 114 больше, чем годом ранее. Об этом сообщила во вторник журналистам в Берлине уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хёгль.

Так, в 2019 году в ВС ФРГ было выявлено 363 случая проявления правого экстремизма. По мнению Хёгль, подобный рост говорит о том, что существует срочная потребность противодействовать этому явлению. "Необходимы расследование, санкции и превентивные меры - последовательные, всеобъемлющие и быстрые. Это долгосрочная задача, что касается всего общества, в том числе Бундесвера", - сказала уполномоченная.

При этом, по ее данным, число случаев проявления исламизма в Бундесвере в 2020 году снизилось с 77 в 2019 году до 31 в прошлом.