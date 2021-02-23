Суд Еревана до 2 марта отложил слушание по делу экс-главы Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник отложил до 2 марта заседание по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, в котором обвиняемыми проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший министр обороны Сейран Оганян в связи с тем, что на заседание не прибыл адвокат Геворкяна Эрик Алексанян.

"Суд не может продолжать рассмотрение дела без адвоката. Следующее заседание назначено на 2 марта", - отметила судья Анна Данибекян в ходе слушания, которое транслировали местные новостные порталы.

Данибекян добавила, что считает отсутствие Алексаняна неуважительным и обещала рассмотреть этот вопрос на следующем заседании. Сам адвокат ранее сообщал, что не сможет присутствовать на данном заседании из-за судебного слушания в апелляционном суде.

Хотя судебные слушания по данному делу длятся 1,5 года, суд еще рассматривает различные ходатайства сторон защиты. Прокуроры заявляют, что адвокаты специально искусственно замедляют судебный процесс.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и два полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. Помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Кочаряна, по нему проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.