В слушаниях суда по делу руководства Белгазпромбанка объявили перерыв на две недели

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии объявил двухнедельный перерыв в заседании по уголовному делу руководителей Белгазпромбанка. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе инстанции.

"В судебном заседании по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда", - говорится в сообщении. Верховный суд Белоруссии 17 февраля начал слушания по уголовному делу против ряда руководителей ОАО "Белгазпромбанк", обвиняемых в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем.

Бывшему председателю правления кредитной организации Виктору Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг". В настоящее время в судебном процессе государственные обвинители зачитывают обвинения в отношения фигурантов дела.

Обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме. Досудебные соглашения ранее заключили шесть из восьми фигурантов уголовного дела.