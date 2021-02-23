Украина выразила России протест за нападение на охранника генконсульства в Петербурге

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России в связи с нападением на охранника генерального консульства республики в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге". - написал он в Twitter.

По мнению Киева, российская сторона не предприняла должных действий во время инцидента. "Сотрудники правоохранительных органов РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение", - утверждает Николенко. Украина заявила, что требует проведения расследования, наказания виновных в происшествии и обеспечения охраны своих дипломатических учреждений на территории России.

Нападение на охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, который является сотрудником Госпогранслужбы страны, произошло 19 февраля. 21 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданина России Назара Смоленского, напавшего на сотрудника диппредставительства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Смоленский, дождавшись открытия генерального консульства, вошел в здание и напал с ножом на охранника. Последний получил не менее двух ударов ножом, после чего нападавший был задержан сотрудниками полиции. По данным источника ТАСС в экстренных службах Петербурга, мотивов для совершения преступления Смоленский не имел.