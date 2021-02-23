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Кандидат от правящей партии Мохамед Базум победил на президентских выборах в Нигере

Во втором туре он получил 55,57% голосов избирателей

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Кандидат от правящей партии Мохамед Базум победил на президентских выборах в Нигере. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию Нигера, которая посчитала результаты состоявшегося 21 февраля второго тура выборов главы государства.

Во втором туре Мохамед Базум получил 55,57% голосов избирателей, он выиграл у своего конкурента Махамана Усмана, сообщила комиссия. По итогам первого тура, который прошел 27 декабря минувшего года, никто из участвовавших в нем 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос.

Прошедшие выборы являются первыми в современной истории Нигера, когда власть от одного демократические избранного президента будет передана другому в рамках действующей конституции. Основной закон ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Действующий президент Нигера Махамаду Иссуфу, который избирался дважды, поддержал кандидатуру своего ближайшего соратника Мохамеда Базума. Последний занимал в различные годы высокие правительственные посты, включая государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел.

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