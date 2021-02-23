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Киев призвал сделать Совет ООН по правам человека площадкой для заботы о жертвах оккупации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что участники организации должны приложить усилия, чтобы совет был легитимным и реально действующим

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека должен стать эффективной платформой для защиты прав людей, которые страдают от оккупации. С таким заявлением во вторник на 46-й сессии совета выступил по видеосвязи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы призываем к тому, чтобы этот совет стал платформой, которая заботилась бы о правах человека, включая тех, кто страдает от оккупации, дискриминации и нетерпимости. Именно для этого был создан этот совет, и именно таким мы должны его сделать", - подчеркнул он.

По мнению Кулебы, участники организации должны приложить усилия, чтобы совет был легитимным и реально действующим. "Мы должны работать совместно для обеспечения доверия к нему, обеспечить его значимость, легитимность, чтобы позволить ему действовать эффективно в ответ на существующие и возникающие угрозы человеческой безопасности и правам человека во всем мире", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

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