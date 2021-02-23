Кандидат на пост замглавы Минфина США намерен провести полный обзор санкционной политики

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост заместителя министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что в случае утверждения его кандидатуры намерен провести по указанию главы Минфина Джанет Йеллен полный обзор нынешней санкционной политики страны, чтобы сделать ее более эффективной.

"Я намерен провести доскональный обзор нашей санкционной политики в целом, чтобы убедиться в том, что мы эффективно используем инструменты, которые нам даны Конгрессом, для продвижения интересов нашей национальной безопасности", - сказал он, выступая на слушаниях по утверждению его кандидатуры в финансовом комитете Сената Конгресса. По его словам, такое указание дала министр финансов Йеллен.

Он также отметил, что наиболее эффективна, с его точки зрения, стратегия, при которой Вашингтон вводит санкции в координации со своими союзниками и партнерами.