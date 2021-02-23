Белый дом: Байден не придает особого значения выступлению Трампа на консервативном форуме

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден обеспокоен риторикой своего предшественника республиканца Дональда Трампа, однако не придает большого значения предстоящему выступлению экс-президента на конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида). Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы не сказала, что он много думал по поводу визита президента, бывшего президента, на CPAC. Чуть не произнесла слово представление, возможно, как раз оно и уместно - представления на CPAC", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, считает ли Байден предстоящую речь Трампа угрозой.

"Конечно же, президент Байден говорил о своей обеспокоенности риторикой бывшего президента и о том, что он [Трамп] не был способен выполнять свои обязанности. Именно поэтому он [Байден] стал его соперником на выборах и победил. Но мы не станем сейчас тратить много времени на <...> обсуждение президента Трампа", - добавила она, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что "настолько высокопоставленное лицо будет произносить речь, которую он [Байден] считает опасной". Псаки также подчеркнула, что пока неизвестно, о чем конкретно будет говорить Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на представителей политического окружения Трампа сообщал, что выступление бывшего президента на CPAC станет "демонстрацией силы" и его центральной роли в Республиканской партии, а также того, что именно Трамп фактически является "наиболее вероятным кандидатом" от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

О том, что Трамп выступит 28 февраля на конференции CPAC в Орландо, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. По его данным, Трамп будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Помимо этого, ожидается, что бывший глава Белого дома обрушится с резкой критикой на миграционную политику действующего президента Байдена.

Импичмент Трампа

Ранее конгрессмены-демократы в Палате представителей Конгресса запустили против Трампа процедуру импичмента из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Капитолий, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Палата представителей утвердила резолюцию со статьей обвинения - подстрекательство к мятежу. Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.